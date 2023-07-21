ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas: Ülkedeki göçmenlik sistemi temelden bozuk

Yayınlanma: 21.07.2023 - 07:34

Güncelleme: 21.07.2023 - 07:35

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda göçmenlik sorunu hakkında konuştu.

Kendisine bağlı bulunan göçmenlik sisteminin büyük bir revizyona ihtiyacı olduğunu belirten Mayorkas, "Sistemimiz gerçekten de temelden bozuk, bu konuda görüş birliği var. Ama ne yazık ki hepimiz bir çözüm üzerinde hemfikir görünmüyoruz" dedi.

Mayorkas, vasıflı göçmenlerin bir piyango sistemiyle ülkeye alındığı süreci de eleştirerek "Göç sistemimizin ekonomik ihtiyaçlarımıza göre ayarlanmadığına şüphe yok" ifadesini kullandı.

Göçmenlik konusunda 2 milyondan fazla davanın çözüm beklediğine dikkati çeken Mayorkas, sistemi değiştirmek için Kongre onayı gerektiğini ancak bunun kısa vadede mümkün görünmediğini kaydetti.

İç Güvenlik Bakanı, öte yandan, sınırda yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandıran "42. Madde"nin kaldırılmasından bu yana geçişlerde artış yerine yüzde 65 azalma olduğunu da savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan 42. Madde, insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilmelerini öngörüyordu.

Joe Biden yönetimi, 42. Madde olarak bilinen Kovid-19 dönemi yetkilendirmesini bir süre uygulamada tutmuş, daha sonra sınırda önlemleri artırarak ve yasal başvuruları teşvik ederek Cumhuriyetçi kesimin karşı çıkmasına rağmen 11 Mayıs'ta maddeyi yürürlükten kaldırmıştı.