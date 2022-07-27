ABD ile Türkiye arasında YPG'li Selva Yusuk gerilimi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) terör örgütü YPG mensubu “Jiyan Afrin” kod adlı Selva Yusuk için yayımladığı taziye mesajı, Ankara-Washington hattında gerilime yol açtı. Terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’nin ana çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu “Jiyan Afrin” kod adlı Selva Yusuk’un Kamışlı yakınlarında SİHA saldırısıyla öldürüldüğü, 22 Temmuz’da sosyal medyada çeşitli hesaplarca paylaşıldı. Yusuk’un, son dönemde Suriye’de operasyonlarını yoğunlaştıran Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonuyla öldürüldüğü belirtiliyor. Buna karşın Türkiye’den resmi açıklama gelmedi. ABD’nin Suriye’deki operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı, (CENTCOM) ilk olarak 24 Temmuz’da resmi Twitter hesabından Selva Yusuk için başsağlığı mesajı paylaştı. 25 Temmuz’da ise aynı mesaj CENTCOM’un Türkçe hesabından Türkçe olarak da paylaşıldı. Mesajda “SDG Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Namıdiğer-Jiyan Afrin) -2 kadın savaşçı ile birlikte- 22 Temmuz 2022’de Suriye’nin Kamışlı yakınlarındaki bir saldırıda hayatını kaybetti. Salwa, 2017’de Kuzeydoğu Suriye’deki menfur ideolojiyi yenmek için verilen mücadelenin zirvesinden bu yana IŞİD’e karşı savaşta güçlere liderlik eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak 3 SDG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye’deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mesajda, Yusuk’a yönelik saldırının kim tarafından yapıldığına dair bir ifadenin bulunmaması dikkat çekti.

TELEFONDA İLETİLDİ

CENTCOM’un, öldürülen YPG’liler için resmi hesaplarından hem İngilizce hem de Türkçe taziye mesajı yayımlaması Ankara’da rahatsızlık yarattı. Cumhuriyet’in Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkililerinden edindiği bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki akşamki telefon görüşmesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e CENTCOM’un bu mesajından duyulan rahatsızlığı iletti. MSB’nin görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasına göre ise Akar ve Austin, “ikili ve bölgesel konuları” ele aldı.