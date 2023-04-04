ABD, ilk uzun menzilli hipersonik füzesini test etti

ABD, ilk uzun menzilli hipersonik füzesini Thunderbolt Strike tatbikatı sırasında başarıyla test ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:52
ABD, ilk uzun menzilli hipersonik füzesini test etti
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ABD'nin ilk uzun menzilli hipersonik füzesini (LRHW) Mart ayı sonunda test ettiği bildirildi.

Füze, yeni teknolojinin tüm yeteneklerini test etmek amacıyla bir Thunderbolt Strike tatbikatı sırasında fırlatıldı. 

Tatbikatı 5. tabur ve 3. saha topçu alayından askerler gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Bernard Harrington, füze testinin başarıyla geçtiğini belirterek, "Savaşacağımız şekilde eğitim yapıyoruz ve Askerlerimiz bu kritik kabiliyeti ileriye doğru konuşlandırmaya ve kullanmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

Harrington, "Thunderbolt Strike tatbikatı, geleceğin çok alanlı kuvvetini inşa etmek için kurumlar arası iş birliğinin gücünü kanıtladı. Ordunun uzun menzilli hassas atışları, Pasifik'te entegre caydırıcılığa yönelik çığır açan adımları temsil etmeye devam edecek" dedi.

Hipersonik füzeler ses hızından beş kat daha hızlı uçabilmekte ve karmaşık ve değişken uçuş yollarına sahip olduklarından önlenmeleri zor olduğu biliniyor.


ABD hipersonik füze

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