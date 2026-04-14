ABD-İran hattında yeni tur sinyali: Gözler hafta sonuna çevrildi

ABD ve İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan üst düzey görüşmelerin ardından yeni bir müzakere turu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, tarafların hafta sonu yeniden masaya oturabileceğini ifade etti.

Görüşmelere ilişkin henüz net bir tarih belirlenmezken, cuma ile pazar günleri arasındaki zaman diliminin olası görüşme takvimi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Sürece yakın Pakistanlı kaynaklar, İslamabad yönetiminin iki tarafla da temas halinde olduğunu ve yeni tur görüşmelerin zamanlaması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Üst düzey bir Pakistanlı yetkili, İran’ın ikinci tur görüşmelere “olumlu yaklaştığını” ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sonu İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmeler, ABD ile İran arasında on yılı aşkın sürenin ardından ilk doğrudan temas olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda bu görüşmeler, 1979’daki İran İslam Devrimi’nden bu yana en üst düzey buluşma olarak kayıtlara geçti.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Son görüşmelerde tarafların, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, İran’ın nükleer programı ve Tahran’a yönelik uluslararası yaptırımlar gibi başlıkları ele aldığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Washington’un “nihai ve en iyi teklifini” sunduğunu ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ordu ve başbakanlık yetkilileri konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken, Beyaz Saray da henüz iddialara yanıt vermedi.

Tarafların yeniden masaya oturup oturmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

NEW YORK TİMES: NÜKLEER PAZARLIKTA KRİZ

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde Washington yönetiminin, Tahran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle askıya almasını istediği öne sürüldü. Söz konusu teklifin, İslamabad’daki görüşmelerde gündeme geldiği belirtildi.

The New York Times’ın üst düzey İranlı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi bu talebe 5 yıllık bir askıya alma önerisiyle karşılık verdi.

İran’ın ayrıca yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ülke dışına çıkarmayı reddettiği ifade edildi.

İran tarafının, söz konusu uranyumu seyreltebileceğini ancak ilerleyen süreçte yeniden silah seviyesinde zenginleştirme kapasitesini koruyabileceği değerlendiriliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu karşı teklifi kabul etmedi. Bu durum, taraflar arasındaki müzakerelerde önemli bir anlaşmazlık başlığı olarak öne çıktı.