Savaş petrol piyasasını vurdu: Fiyatlar yükseldi, talep geriledi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yayımladığı aylık raporda, petrol talebinin yılın ikinci çeyreğinde pandemi döneminden bu yana en sert düşüşü yaşayabileceğini bildirdi.

Kurum, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği fiyat artışlarının küresel ölçekte tüketimi aşağı çektiğini vurguladı.

Raporda, “Kıtlık ve yüksek fiyatlar sürdükçe talep daralması yayılacak” değerlendirmesine yer verildi.

İRAN: SATIŞLAR GÜÇLÜ, FİYAT YÜKSELDİ

İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad, savaş sürecine rağmen ülkenin petrol satışlarının “olumlu” seyrettiğini açıkladı.

Fars Haber Ajansı’na konuşan Paknejad, elde edilen gelirlerin bir bölümünün savaşta zarar gören sanayi altyapısının yeniden inşasında kullanılacağını söyledi.

İranlı bakan, son dönemde ham petrol fiyatlarının da önemli ölçüde arttığını belirtti. Petrol üretim ve ihracatının, çatışmalar sırasında dahi kesintiye uğramadığını, özellikle Hark Adası gibi kritik merkezlerde faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

RUSYA'NIN GELİRLERİ KATLANDI

IEA verilerine göre Rusya’nın petrol gelirleri mart ayında keskin bir artış gösterdi. ABD’nin, enerji fiyatlarını dengelemek amacıyla bazı yaptırımları geçici olarak gevşetmesi sonrası Moskova’nın petrol ihracatı hızlandı.

Rusya’nın mart ayında petrol ve petrol ürünlerinden elde ettiği gelir yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, ihracatın günlük 7,1 milyon varile çıktığı kaydedildi.

Uzmanlar, savaşın enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdığını ve arz-talep dengesini yeniden şekillendirdiğini belirtiyor. Artan fiyatların tüketimi baskılaması beklenirken, bazı üretici ülkelerin gelirlerinde ise geçici artışlar yaşanıyor.

Küresel enerji piyasasında belirsizlik sürerken, önümüzdeki dönemde fiyat ve talep dengesinin savaşın seyrine bağlı olarak şekilleneceği değerlendiriliyor.