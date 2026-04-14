Savaş petrol piyasasını vurdu: Fiyatlar yükseldi, talep geriledi

14.04.2026 12:19:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle petrol talebinde Covid-19’dan bu yana en büyük düşüşün yaşanabileceği uyarısında bulundu. Artan fiyatlar tüketimi baskılarken, İran ve Rusya’nın petrol gelirlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yayımladığı aylık raporda, petrol talebinin yılın ikinci çeyreğinde pandemi döneminden bu yana en sert düşüşü yaşayabileceğini bildirdi. 

Kurum, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği fiyat artışlarının küresel ölçekte tüketimi aşağı çektiğini vurguladı.

Raporda, “Kıtlık ve yüksek fiyatlar sürdükçe talep daralması yayılacak” değerlendirmesine yer verildi.

İRAN: SATIŞLAR GÜÇLÜ, FİYAT YÜKSELDİ

İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad, savaş sürecine rağmen ülkenin petrol satışlarının “olumlu” seyrettiğini açıkladı.

Fars Haber Ajansı’na konuşan Paknejad, elde edilen gelirlerin bir bölümünün savaşta zarar gören sanayi altyapısının yeniden inşasında kullanılacağını söyledi.

İranlı bakan, son dönemde ham petrol fiyatlarının da önemli ölçüde arttığını belirtti. Petrol üretim ve ihracatının, çatışmalar sırasında dahi kesintiye uğramadığını, özellikle Hark Adası gibi kritik merkezlerde faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

RUSYA'NIN GELİRLERİ KATLANDI

IEA verilerine göre Rusya’nın petrol gelirleri mart ayında keskin bir artış gösterdi. ABD’nin, enerji fiyatlarını dengelemek amacıyla bazı yaptırımları geçici olarak gevşetmesi sonrası Moskova’nın petrol ihracatı hızlandı.

Rusya’nın mart ayında petrol ve petrol ürünlerinden elde ettiği gelir yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, ihracatın günlük 7,1 milyon varile çıktığı kaydedildi.

Uzmanlar, savaşın enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdığını ve arz-talep dengesini yeniden şekillendirdiğini belirtiyor. Artan fiyatların tüketimi baskılaması beklenirken, bazı üretici ülkelerin gelirlerinde ise geçici artışlar yaşanıyor.

Küresel enerji piyasasında belirsizlik sürerken, önümüzdeki dönemde fiyat ve talep dengesinin savaşın seyrine bağlı olarak şekilleneceği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs'tan kritik petrol raporu: Tahminler revize edildi Goldman Sachs 2026’nın ikinci çeyreğine ilişkin petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent ve WTI beklentilerinde düşüş öngörülürken, jeopolitik risklerin azalması ve arz akışındaki toparlanma etkili oldu.
Petrol çakıldı, borsalar uçtu: Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi? ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkesi kabul etmesinin ardından petrol fiyatları sert düşerken, küresel borsalarda güçlü yükseliş yaşandı. Ancak Hürmüz Boğazı’nın tam kapsamlı açılıp açılmayacağına dair belirsizlik, piyasalardaki temkinli iyimserliği gölgeliyor.
Piyasalarda barış coşkusu kısa sürdü: Lübnan saldırısı petrol ve altını yeniden ateşledi ABD-İran hattındaki ateşkes umuduyla nefes alan küresel piyasalar, İsrail'in Lübnan hamlesiyle yeniden sarsıldı. Brent petrol ve altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, küresel ekonomiyi Pakistan’daki zirve öncesi yeni bir belirsizlik sarmalına sürükledi.