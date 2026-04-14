NATO’dan çıkış gündemde: Slovenya referanduma gidiyor

Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Zoran Stevanović, devlet televizyonuna verdiği röportajda, lideri olduğu Resnica (Gerçek) partisinin NATO’dan çıkış için referandum vaadini hayata geçireceğini söyledi.

Stevanović, “Rusya yanlısı değilim, Slovenya yanlısıyım. Ülkemiz dış askeri ve diplomatik çatışmalara müdahil olmamalı” ifadelerini kullandı.

Slovenya’nın dış politikada bağımsız hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Stevanović, “Tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ancak bu, hiçbir zaman bağımlılık anlamına gelmemeli” dedi.

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmaya yönelik bir referandumun ise kamuoyunda destek bulmayacağını belirten Stevanović, buna karşın karar alma süreçlerinin yeniden Ljubljana merkezli olması gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta parlamentonun alt kanadının başına geçen Stevanović, yeni görevinde ilk yurtdışı temaslarını da açıkladı. İlk ziyaretlerin Üsküp ve Kopenhag’a yapılmasının planlandığını belirten Stevanović, Moskova’ya da gitmek istediğini dile getirdi.

“Batı ile Doğu arasında kurulan duvarlara rağmen tüm ülkelerle köprüler kurmak istiyorum” diyen Stevanović, çok yönlü diplomasi mesajı verdi.

NATO'NUN GENİŞLEMESİ

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaşması'nın (Washington Antlaşması) imzalanmasıyla kurulmuştur. İttifakın 12 kurucu üyesi şunlardır: Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

Çeşitli müttefikler, İttifak'ın sivil gözetimini somutlaştıran 1951 tarihli bir belge olan Ottawa Anlaşması'nı imzalamışlardır.

Mevcut üyelik 32 ülkeden oluşmaktadır. Kurucu 12 ülkeye ek olarak, Soğuk Savaş sırasında dört yeni üye katılmıştır: Yunanistan ve Türkiye (1952), Batı Almanya (1955) ve İspanya (1982). 1990 yılında Almanya'nın yeniden birleşmesiyle eski Doğu Almanya toprakları da eklenmiştir. Soğuk Savaş sonrasında NATO daha da genişleyerek Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya (1999); Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya (2004); Arnavutluk ve Hırvatistan (2009); Karadağ (2017); Kuzey Makedonya (2020); Finlandiya (2023); ve İsveç'i (2024) bünyesine katmıştır. 1990-2024 yılları arasında eklenen bölge ve üyelerden Finlandiya ve İsveç dışındakilerin tümü ya eskiden Varşova Paktı'nın bir parçası (eski Sovyet Baltık ülkeleri dahil) ya da eski Yugoslavya topraklarıydı. Kuruluşundan bu yana hiçbir ülke NATO'dan ayrılmamıştır.

Günümüzde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 7 Mart 2024 tarihinde İsveç'in katılımından bu yana toplam 27.581.382 km2 alanı kapsamaktadır.