ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu!

10.03.2026 07:40:00
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayımladı.

ABD, İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son olarak İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının hedef alındığını duyurdu.

"ONLARI BULACAĞIZ VE İMHA EDECEĞİZ"

Yapılan kısa açıklamada, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD güçleri onları aramaktan vazgeçmeyecek. Onları bulacağız ve imha edeceğiz" denildi.

Yayımlanan görüntülerde, çatı altı, ağaç altı ve yer altına saklanmaya çalışılan füze rampalarının hava saldırıları ile vurulduğu görüldü.

