Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' tehdidi... 'ABD 20 kat daha sert karşılık verecek'

10.03.2026 07:33:00
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EĞER İRAN PETROL AKIŞINI DURDURACAK HERHANGİ BİR ŞEY YAPARSA..."

Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

'BOĞAZIN KONTROLÜNÜ ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

