ABD, IŞİD elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı

07 Ekim 2022 Cuma, 09:20

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü IŞİD’in silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi öldürdüklerini açıkladı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında IŞİD operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan IŞİD elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi” denildi.

Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir IŞİD mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.