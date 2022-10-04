MASAK raporlarının ardından İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

04 Ekim 2022 Salı, 09:45

İstanbul’da IŞİD silahlı terör örgütüne para yatıranlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda IŞİD terör örgütü adına para toplayanlara para yatıran şüpheliler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın talimatıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 10 ilçede 12 adrese bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.