MASAK raporlarının ardından İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 10 ilçede 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü IŞİD adına para topladıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli Emniyet'e götürüldü.
İstanbul’da IŞİD silahlı terör örgütüne para yatıranlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda IŞİD terör örgütü adına para toplayanlara para yatıran şüpheliler tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Savcılığın talimatıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 10 ilçede 12 adrese bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
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