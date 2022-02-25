ABD istihbaratı yetkililerinden endişe verici açıklama
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ikinci güne girilirken, ABD istihbaratından endişe verici açıklamalar ve öngörüler geldi. ABD’li savunma bakanlığı yetkilisi, Rusya’nın amacının Kiev başta olmak üzere kritik şehirleri ele geçirmek olduğunu söyledi.
Uluslararası medya kuruluşlarına konuşan ABD istihbaratından yetkililer ve kaynaklar Putin’in Ukrayna’da atmak istediği adımları duyurdu…
Katar merkezli Al-Jazeera’ya konuşan üst düzey bir ABD’li savunma bakanlığı yetkilisi, Rusya’nın amacının Kiev başta olmak üzere kritik şehirleri ele geçirmek olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan yetkili Putin’in amacının Moskova yanlısı bir hükümeti göreve getirmek olduğunu dile getirdi.
Öte yandan ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan istihbarat yetkilileri Putin’in planının detaylarını da mercek altına aldı. Yetkililer, Putin’in öncelikle Ukrayna hava kuvvetlerine saldıracağını ve hava savunma sistemlerini yok ettikten sorna karadan Ukrayna’da askerlerle çatışacağını dile getirdi.
Bloomberg’e konuşan uzmanlar Putin’in önceliğinin rejim değişikliği olduğunu dile getirdi. Putin’in Donbas bölgesindeki hakimiyetinden başka toprak ele geçirmek istemediği de belirtildi.
“HEDEFLERİ ÜST DÜZEY YÖNETİM”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Mykhaylo Podolyak da Rusya’nın havadan müdahale edebileceğini söyledi. Podolyak, “Hedeflerinden biri üst düzey yönetimi görevden almak. Hükümete girme girişimi olabilir” yorumunu yaptı.
Rusya parlamentosu Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyacheslav Nikonov da bu yönde bir açıklama yaptı. Nikonov, Rusya’nın Moskova yanlısı bir yönetim istediğini dile getirse de Rusya tarafından belirlenmiş bir hükümete Ukrayna halkının nasıl tepki vereceği bilinmiyor.
Moskova merkezli savunma uzmanı Pavel Felgenhauer, Putin’in nihai amacının bölgeyi askerden arındırmak olduğunu ve Ukrayna’yı işgal etmek olmadığını dile getirdi. Felgenhauer, “Rusya sürekli bir silahlı çatışmayı kaldıramaz. Ani saldırılar olacak. Yıldırım bombardımanı olacak” yorumunu yaptı.
Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan üst düzey Batılı istihbarat yetkisi de “Rusya, Kiev yakınlarındaki askeri hava üslerini ele geçirerek bu planı tercih etti. Ukrayna askerleri dayanıklılık gösterdi ve hükümet düşse de savaşmaya devam ederler. Fakat hava savunma sistemleri olmadan Rusya’nın saldırılarına dayanamaz” ifadesini kullandı
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