Son dakika: Zelenski'den Putin'e yeni çağrı

25 Şubat 2022 Cuma, 09:52

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın işgaline ilişkin Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

NATO üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerinden savunma desteği istediğini belirten Zelenski, "Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor" dedi.

Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlüğümüzü ve toprağımızı savunuyoruz. Ancak etkili bir uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Bunu @AndrzejDuda ile konuştuk. Savunma yardımı, yaptırımlar ve saldırgana baskı yapılması konusunda Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Rusya ile birlikte müzakere masasına oturmalıyız. Savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var"





Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda da Zelenski ile görüşmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak, “Zelenski ile görüştüm. Kiev’de durum çok zor. Sabah Rus birlikleri şehri bombalamaya başladı. Dronlar, evlere bomba atıyor ve insanlar ölüyor. Bu yapılan bariz bir terör eylemi. Ukraynalılar, başkenti savunmaya kararlı” açıklamasını yaptı.