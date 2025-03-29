ABD istihbaratında 'budama' operasyonu... Musk bu kez CIA yolcusu

Yayınlanma: 29.03.2025 - 11:47

Güncelleme: 29.03.2025 - 11:47

CIA Direktörü John Ratcliffe, Devlet Verimliliği Departmanı Direktörü Elon Musk’ı kuruma davet etti. Politico’ya konuşan CIA sözcüsü, “Direktör Ratcliffe, hükümetin verimliliği konusunda görüşmek üzere Elon Musk’ı Ajans’a davet etti” açıklamasını yaptı.

Görüşme, önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleşecek.

İSTİHBARATTA İŞTEN ÇIKARMALAR

New York Times’ın haberine göre, CIA bu ayın başlarında sayısı net belirtilmeyen deneme sürecindeki personel ve yeni işe alınanlardan onlarcasını işten çıkardı. Şimdiye kadar yaklaşık 80 kişinin görevine son verildiği bildirildi. Bu gelişme, istihbarat camiasında büyük bir rahatsızlık yarattı.

Musk, iki hafta önce Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörüyle de bir araya geldi. NSA sözcüsüne göre, bu görüşmenin amacı kurumun yeni yönetimin öncelikleriyle uyum içinde çalışmasını sağlamaktı.

Musk’ın federal kurumları yeniden yapılandırma sürecindeki etkisi her geçen gün daha görünür hale geliyor.

ULUSAL GÜVENLİKTE RİSK UYARISI

Personel Yönetim Ofisi (OPM), geçtiğimiz Şubat ayında “Fork in the Road” (Yol Ayrımı) adıyla başlattığı gönüllü istifa programında başlangıçta ulusal güvenlik çalışanlarını muaf tutmuştu. Ancak bazı istihbarat kurumları, kendi çalışanlarına bu paketi kabul etme hakkı tanıdı.

Eski NSA Siber Güvenlik Şefi Rob Joyce, bu ay başında Kongre’de yaptığı konuşmada, istihbarat kurumlarındaki işten çıkarmaların “ulusal güvenlik için yıkıcı etkileri olacağını” ifade etti.

Uzmanlar, kritik pozisyonlardaki personel kaybının güvenlik açıklarını artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İSRAF VE YOLSUZLUK...

Elon Musk, Başkan Donald Trump yönetiminde kurulan ve kamu kurumlarını küçültmeyi hedefleyen “Devlet Verimliliği Departmanı”nın başında yer alıyor. Musk, federal kurumları sık sık "israf ve yolsuzlukla" suçlarken, kamu harcamalarının dramatik biçimde azaltılması gerektiğini savunuyor.