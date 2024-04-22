ABD kabul etti: Afrika ülkesinden askerlerini çekiyor

ABD'nin, Batı Afrika ülkesi Nijer'deki askeri darbenin ardından iktidara gelen yönetimin talebi üzerine askerlerini bu ülkeden çekmeyi kabul ettiği belirtildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:30
ABD kabul etti: Afrika ülkesinden askerlerini çekiyor
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Yerel basındaki haberlere göre, asker çekme kararı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine arasında Washington'da yapılan görüşmelerin ardından alındı.

Haberlerde, ABD'nin Sahra Çölü'ndeki Agadez yakınlarında bulunan insansız hava aracı üssünü kapatmayı kabul ettiği belirtildi.

ABD'den bir heyetin, sayısı 1000 civarında olan askerlerin düzenli şekilde çekilmesini sağlamak üzere birkaç gün içinde Nijer'in başkenti Niamey'e gitmesi bekleniyor.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabine oluşturmuştu.

Nijer, geçen ay ABD ile 12 yıllık askeri işbirliği anlaşmasını da sonlandırmıştı. Son haftalarda Nijer'e onlarca Rus askeri eğitmenin ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin getirildiği belirtilmişti.


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