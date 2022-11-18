ABD Kaşıkçı cinayeti davasında Veliaht Prens Selman'a dokunulmazlık istedi

18 Kasım 2022 Cuma, 14:19

ABD istihbaratı, cinayet emrini Muhammed bin Selman'ın verdiğine yönelik görüş bildirmişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan Başbakanı olarak görev yapmaya başlaması nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğunu yönünde mahkemeye görüş bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı avukatları da, Columbia Bölge Mahkemesi'ne sunulan bir belgede, "Devlet başkanı dokunulmazlığı, uluslararası teamül hukukunda köklü bir doktrindir" ifadesini kullandı.

Biden yönetimi, kararın "suçsuzluk beyanı olmadığı" görüşünde.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası teamül hukukunun uzun süredir devam eden ve köklü ilkeleri uyarınca yapılan yasal bir tespittir. Davanın esasıyla hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal bugün yine öldü" yazdı.

2017 yılında ABD'ye yerleşen Suudi Arabistan yönetimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi Arabistan, eski Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı'nın, kendisini ülkesine dönmeye ikna etmek için gönderilen bir ajan ekibi tarafından "alçak bir operasyonda" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Eylül ayında başbakanlık görevini üstlenen 37 yaşındaki Muhammed bin Salman, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgisi olduğunu iddialarını reddediyor.

Ancak Amerikalı yetkililer, CIA'in Muhammed bin Salman'ın prens olarak cinayetten haberdar olduğu ve suç ortağı olduğu yönünde görüş bildirmişti.

Birleşmiş Milletler tarafından konuyu araştırmakla görevlendirilen Agnès Callamard da Kaşıkçı'nın "önceden ayrıntılarıyla planlanmış bir cinayete kurban gittiği" sonucuna varmıştı.