ABD'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin paylaşım
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cemal Kaşıkçı cinayetinin 4. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin 4. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğüne atıfta bulundu.
Blinken paylaşımında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Cemal'in yasını tutarken dünya çapında temel özgürlükleri korumak için insan hakları savunucularının, gazetecilerin ve diğerlerinin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen Washington Post gazetesi köşe yazarlarından Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden 27 Şubat 2021'de, Kaşıkçı cinayetinin bir "skandal" olduğunu ve işlediği insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan'dan "hesap soracaklarını" belirtmişti.
Biden, 15 Temmuz'daki Riyad ziyaretinde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Kaşıkçı'nın ölümünden kendisinin sorumlu olduğu düşüncesini ilettiğini söylemiş ancak Suudi yetkililer, Biden'ın Kaşıkçı'dan bahsetmediğini kaydetmişti.
Jamal Khashoggi’s murder 4 years ago was also an attack on freedom of expression everywhere. As we mourn Jamal, we'll continue to stand with and support human rights defenders, journalists, and others to protect fundamental freedoms worldwide.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 2, 2022
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