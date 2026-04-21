ABD kaynakları duyurdu, İran reddetti: İkinci tur müzakereleri çıkmaza mı girdi?

İran devlet televizyonu, ABD ile Pakistan’da yapılacağı öne sürülen görüşmelere ilişkin henüz hiçbir İran heyetinin yola çıkmadığını duyurdu. Açıklama, Washington kaynaklı temas iddialarının ardından geldi.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, “Şu ana kadar İran’dan ne ana ne yardımcı, ne birincil ne ikincil herhangi bir heyet İslamabad’a hareket etmedi” ifadeleri kullanıldı.

Axios’un ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in salı günü Pakistan’a gitmesi planlanıyor.

Haberde, Vance’e ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın da eşlik edeceği belirtildi.

“TEHDİT GÖLGESİNDE MÜZAKEREYİ KABUL ETMİYORUZ”

İran Meclis Başkanı Kalibaf ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını eleştirdi.

Kalibaf, Washington yönetiminin müzakereleri İran’ın “teslim olması” ya da yeni bir savaşı meşrulaştırmak için kullandığını savunarak, “Tehdit gölgesinde müzakereyi kabul etmiyoruz” dedi.

İranlı yetkili ayrıca ülkesinin “sahada yeni kartlar açmaya hazırlandığını” ifade etti.

“TRUMP'IN SÖZLERİ MÜZAKERE SÜRECİNE ZARAR VERDİ”

CNN’e konuşan bazı ABD’li yetkililer, Trump’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların görüşme sürecine zarar verdiğini öne sürdü.

Habere göre, taraflar cuma günü anlaşmaya yaklaşmışken Trump, sosyal medya paylaşımları ve telefon röportajlarında İran’ın tüm talepleri kabul ettiğini, zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi de kabul ettiğini iddia etti.

İranlı yetkililer ise bu açıklamaları kısa sürede yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın açıklamalarını savunarak, ABD’nin İran’la iyi bir anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.

“ANINDA VE KARARLI KARŞILIK VERİRİZ”

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkeye yönelik olası yeni bir saldırıya “anında ve kararlı” şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan İranlı üst düzey komutan Ali Abdollahi, ülkesinin savunma kapasitesinin yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Abdollahi, Tahran yönetiminin askeri alanda üstün konumunu koruduğunu savundu. Komutan, özellikle küresel enerji sevkıyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetim kapasitesine dikkat çekti.

Abdollahi, ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alarak, Washington yönetiminin sahadaki gelişmeler hakkında “yanlış algı oluşturmaya” çalıştığını öne sürdü.

İranlı komutan, ABD liderinin bölgedeki duruma ilişkin “sahte anlatılar üretmesine izin vermeyeceklerini” söyledi.

PAKİSTAN TARAFINDAN AÇIKLAMA

ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmeler öncesi diplomatik temasların hız kazandığı bildirildi.

Sürece yakın Pakistanlı bir kaynak, müzakerelerin çarşamba günü başlaması yönünde ilerleme sağlandığını açıkladı.

Reuters’a konuşan ve kimliği açıklanmayan kaynak, “İşler ilerliyor ve görüşmeler yarın için planlandığı şekilde devam ediyor” dedi.

Pakistanlı kaynak, taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece doğrudan katılabileceğini öne sürdü.

Kaynağa göre Trump, anlaşma imzalanması durumunda toplantıya fiziken ya da çevrim içi bağlantıyla dahil olabilir.