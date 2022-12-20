ABD'den Güney Kore çıkarması: Bombardıman ve savaş uçaklarını konuşlandırdı
ABD, ortak tatbikatlar kapsamında bazı bombardıman ve savaş uçaklarını Güney Kore'ye konuşlandırdı.
ABD, ortak tatbikatlara katılmak üzere B-52 bombardıman uçakları ve F-22 savaş uçaklarını Güney Kore'ye konuşlandırdı.
ABD'nin bu adımı, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesinden bir gün sonra geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin "çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini" söyledi.
Kuzey Kore, geçtiğimiz gün bir keşif uydusunun "gelişimin son aşamasının önemli bir testini" gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kuzey Kore, geçen ay ABD anakarasına ulaşabilecek kıtalararası bir füzeyi test ettiğini bildirmişti.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- İşte kar beklenen iller...
- 'Hesap hatası var'
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan göndermeli yanıt