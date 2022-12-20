ABD'den Güney Kore çıkarması: Bombardıman ve savaş uçaklarını konuşlandırdı

20 Aralık 2022 Salı, 14:06

ABD, ortak tatbikatlara katılmak üzere B-52 bombardıman uçakları ve F-22 savaş uçaklarını Güney Kore'ye konuşlandırdı.

ABD'nin bu adımı, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesinden bir gün sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin "çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini" söyledi.

Kuzey Kore, geçtiğimiz gün bir keşif uydusunun "gelişimin son aşamasının önemli bir testini" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kuzey Kore, geçen ay ABD anakarasına ulaşabilecek kıtalararası bir füzeyi test ettiğini bildirmişti.