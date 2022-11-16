ABD, Kübalı göçmen kararını verdi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:50

ABD'nin, Kübalı düzensiz göçmenleri geri göndermeye devam edeceği bildirildi.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Cossio, yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin bir toplantı yapıldığını söyledi.

Cossio, "Güvenli ve düzenli bir göç süreci yürütmeye yönelik ortak amacımıza katkıda bulunduğumuz faydalı bir toplantıydı" ifadesini kullandı.

Bir dizi görüşmenin ardından Kübalı düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda anlaştıklarını aktaran Cossio, bu konuda iki ülke arasındaki diyalogun sürdürüleceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

ABD, Ocak 2022'de adadaki vize ve konsolosluk hizmetlerine devam edeceğini açıklamıştı.

KÜBA-ABD GERGİNLİĞİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2021'de "teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği" gerekçesiyle Küba'yı tekrar teröre destek veren ülke olarak tanımlamıştı.

Küba, ETA'ya bağlı Bask ayrılıkçıları ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) kapılarını açtığı gerekçesiyle 1982'de "terörü destekleyen ülkeler listesine" alınmıştı.

ABD, 1960'ta Fidel Castro liderliğindeki Küba'nın ABD vatandaşları ve şirketlerine ait mülkleri kamulaştırmasının ardından Küba'ya ekonomik ambargo başlatmıştı.