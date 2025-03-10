ABD, küresel hava kalitesi verilerini paylaşmayı durduruyor

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:05

ABD Dışişleri Bakanlığı, hava kalitesi izleme programının finansman kısıtlamaları nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Ancak monitörlerin çalışmaya devam edeceğini, finansmanın yeniden sağlanması halinde veri paylaşımının yeniden başlayabileceğini belirtti.

Bu karar, Donald Trump yönetimi döneminde çevre ve iklim politikalarına yapılan kesintilerin devamı olarak görülüyor.

ABD’nin hava kalitesi izleme ağı, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli ince partikülleri ölçerek solunum hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve erken ölümlere karşı veri sağlıyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Veri paylaşımının durdurulması, özellikle yoksul ülkelerde büyük bir çevresel izleme boşluğu yaratacak. ABD büyükelçiliklerinden gelen veriler, Senegal, Nijerya, Çad, Madagaskar, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde hava kirliliğiyle mücadelede önemli bir referans kaynağıydı.

ÇEVRE UZMANLARINDAN TEPKİ GELDİ

Hava kirliliği uzmanları ve bilim insanları, bu kararın çevresel farkındalığı azaltacağını ve küresel hava kirliliği araştırmalarına büyük bir darbe vuracağını ifade etti.

Hindistan’dan Bhargav Krishna, "Bu, hava kalitesi araştırmalarına büyük bir darbe vuracak. ABD verileri, birçok ülkenin bağımsız izleme sistemlerini başlatmasına yardımcı oluyordu" dedi.

Pakistan’dan Khalid Khan da "Peşaver gibi dünyanın en kirli şehirlerinde doğru bilgiye ulaşımı engelleyecek ve halk sağlığı için büyük bir risk yaratacak" diye konuştu.

Kolombiya’dan Alejandro Piracoca Mayorga ise "Bu gerçekten utanç verici. Hava kalitesi izleme ağları için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI BASKI OLUŞTURULMASI' ÇAĞRISI

ABD monitörleri, bazı ülkelerde hükümetlerin resmi verilerini sorgulamalarına neden olmuştu.

Örneğin Çin’de Pekin’deki ABD büyükelçiliğinden gelen veriler, resmi hükümet raporlarıyla çelişmiş, kirliliğin sanılandan çok daha kötü olduğunu göstermişti. Bu durum, Çin’in hava kirliliğiyle mücadelede daha sıkı önlemler almasını sağlamıştı.

ABD büyükelçiliklerinin veri paylaşımını durdurması, hükümetlerin hava kalitesini iyileştirme çabalarını baltalayabilir.

Çevre uzmanları, hava kirliliğiyle mücadelede bağımsız ve şeffaf veri kaynaklarının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu karara karşı uluslararası baskı oluşturulması çağrısında bulunuyor.