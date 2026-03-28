ABD'li golf efsanesi Tiger Woods gözaltına alındı!

ABD'li golf efsanesi Tiger Woods, cipiyle, Florida Jupiter Adası’ndaki evinin yakınlarında bir araca çarpıp takla attı. Woods, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

İDRAR TESTİNİ REDDETTİ

Reuters'ın aktardığına göre; Tiger Woods’un aracı, yüksek hızla sollamak istediği römork çeken bir iş kamyonuna arkadan çarparak devrildi.

Polis olay yerine ulaşmadan yolcu kapısından sürünerek çıktığı belirtilen ünlü sporcuya, Martin County Hapishanesi’nde yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediği kaydedildi. Öte yandan polis, idrar testine girmeyi reddeden ünlü sporcunun araç kullanımının ilaç ya da benzeri maddeler nedeniyle etkilenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

İdrar testi vermeyi reddetmenin Florida yasalarına göre ayrı bir suç olduğu ifade edilirken; Woods'a "alkollü araç kullanma", "mala zarar verme" ve "yasal testi reddetme" suçlamaları yöneltiliyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da kazaya ilişkin, “Çok üzgünüm. Bir kaza olmuş. Zor bir durum yaşıyor. Bir kaza oldu ve bildiğim bu kadar. Çok yakın bir dostum. Harika bir insan” açıklamasında bulundu.

2021'DEKİ KAZA KARİYERİNE MAL OLMUŞTU!

2021 yılında geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından çok sayıda ameliyat geçiren Woods, 2022 yılında kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı.