ABD, Litvanya'ya siber ekip gönderdi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:56

Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki askeri eylemler devam ederken, siber alanda da çatışmaların yoğunlaştığı öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin arka planında yoğunlaştığı iddia edilen hacker saldırılarına karşı ülkenin kendisini savunmasına yardımcı olmak için ABD'nin Litvanya'ya bir siber birim gönderdiği bildirildi.

ABD Siber Ulusal Misyon Gücü Komutanı Tümgeneral William J. Hartman, ABD'nin Litvanya'ya bir siber birlik ekibi gönderdiğini belirterek, "Litvanya'daki konuşlandırmamız doğrudan Ukrayna'da devam eden krizle ilgiliydi" dedi.

UKRAYNA'YA DA GÖNDERİLMİŞTİ

Tümgeneral Hartman, daha önce ABD'nin, Ukrayna'ya benzer bir siber misyon gönderdiğini, ancak Şubat ayında misyonun geri çekildiğini söyledi. Hartman, geri dönen misyon üyelerinin hala her gün Ukraynalı yetkililerle iletişim kurduğunu belirtti.

Hartman, Ukrayna ve Litvanya'daki ABD siber eğitimlerinin "dost ağlarla" sınırlı olduğu ve Rusya'nın bunları kışkırtıcı olarak algılamaması gerektiğini söyleyerek, Rusya'ya saldırmadıklarını ifade etti.