Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü: 'Real Madrid'de oynatırım'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 21:50

Güncelleme: 15.12.2024 - 23:08

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin (2) golleriye 3-1 yendi Sarı lacivertliler puanını 35 yaptı ve Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği hafta farkı 3'e indirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maç oldu hatta dramatik bile oldu. Baskıyı çok arttırdığımız dönemde golü attık. Rakip oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. İkinci yarı 10 kişiye karşı oynadık ama yapmış olduğumuz defans hatasından golü yaptık. Çok fazla top kaybı yaptık. Rakip çok fazla vakit geçiriyordu. Becao muhtemelen sezonu kapattı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık. Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum."

"REAL MADRID'DE, MANU'DA OYNATIRIM"

Athletic Bilbao maçından sonra tepki gören Samet Akaydin'i korumak istediği için kadroya almayan Jose Mourinho, milli futbolcuya mesaj vermek istediğini söyleyerek "Bugünkü galibiyette ufacık katkımı ona armağan etmek istiyorum. Ben gerçekten kırgın bir adam gördüm, dev gibi, 31 yaşında ama çocuk gibi görünen bir adam. Yıl sonuna kadar 1 maçımız var, o maça kadar elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf olacak. Bakalım bu süre Samet'e nasıl bir terapi yapacak, zaman gösterecek. Genç oyuncuları oynatmaktan yana da sıkıntım yok. Burada çok fazla baskı var ama Yusuf'u oynatabilirim. Tıpkı Real Madrid'deyken 18 yaşında Varane'ı oynattığım gibi" açıklamasını yaptı.

"EN İYİ TERAPİ MAÇ KAZANMAKTIR"

Oyuncuların üstündeki gerginliğin gitmesinin en iyi yolunun maç kazanmak olduğunu vurgulayan Mourinho, şöyle konuştu:

"En iyi terapi maç kazanmaktır. Bizler iyi bir dönemden, üst üste 5-6 maç kazandığımız dönemden geçiyorduk. O dönemde dengeli ve özgüvenli olduğumuzu hissediyorduk. Sonrasında kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç oynadık ve dünya tersine döndü. Futbolda dünya tersine çabuk dönüyor ama Türkiye'de 3 katı çabuk dönüyor. Bizler için gerçekten zordu. Livakovic'in yaşadığı sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Kas sakatlıklarının birden çok sebebi oluyor. Bazen yorgunluk, bazen ters hareket, bazen de gerginlikten dolayı olabiliyor. Oyuncular maalesef kristal bir küre içinde, dışarıda olanları duymadıkları, bilmedikleri bir dünyada yaşamıyorlar. Bu sebeple bizler için kolay bir hafta olmadı. Hafta boyunca takımı bu maça hazırlamaya çalıştık. Hazırlıklarımız taktikten çok psikolojik dengeye sahip olma odaklıydık."

"ONLAR İÇİN ZOR"

Karşılaşma öncesinde oyuncularını motive etmek istediğini belirten Mourinho, şunları söyledi:

"Maçtan önce oyuncularıma 'Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. İçinizde o ateşe sahip olmanız gerekiyor. Tabii ki o ateşe sahip olurken içinizde suyu da taşımanız gerekiyor. Sadece ateşle oynarsanız saçma hatalar yaparsınız, saçma kart görürsünüz.' dedim. Dolayısıyla dengeyi bulmak önemli. Kariyerimde 1170'in üzerinde maça çıktım. Benim için bu durum kolay ama onlar için zor. Şimdi Eyüpspor maçımız var. O maçı da kazanabilirsek sonrasında 5-6 gün evlerine gidip futboldan uzaklaşma imkanları olacak. Bunun da en iyi terapi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi en iyi terapi maçları kazanmak. Çok kısa süre öncesine kadar biz bu ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımıydık. Liderle aramızdaki fark 3 puandı. 3-0, 4-0 kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Sonrasında bir anda her şey felaket oldu. Türkiye'de durum bu şekilde. Ben burayı seviyorum, sadece bana Türkçe öğretmiyorlar. Bu yüzden söylenenleri anlamıyorum. Muhtemelen işlerini kaybetmemek için bana Türkçe öğretmiyorlar."