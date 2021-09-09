Ankara ve Kahire’den ‘YENI ADIM’ mesajı

09 Eylül 2021 Perşembe, 01:46

Dışişleri Bakanlığı’nda önceki gün başlayan iki günlük “Türkiye-Mısır İstikşafi İstişareleri'nin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. 5-6 Mayıs’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan görüşmelerin devamı niteliğindeki toplantılarda iki ülke ilişkilerindeki öncelikli sorunlu alanlar ele alındı. Yapılan ortak açıklamada görüşmelerde Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuların ele alındığı, iki ülkenin “ele alınan konularda ilerleme sağlanmasını ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit ettikleri ve istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldıkları” bildirildi. İlk tur görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada sayılmamasına karşın bu tur görüşmelerde Filistin konusunun da

Türk ve Mısırlı heyetlerin görüştüğü konular arasında yer alması dikkat çekti.

‘BÜYÜKELÇİ ATANABİLİR’

Görüşmelerdeki öncelikli gündem maddeleri arasında 8 yıldır maslahatgüzar seviyesinde sürdürülen ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çekilmesi de bulunuyordu. Türkiye’nin büyükelçi ataması konusunda istekli tutumuna Mısır’ın da olumlu yanıt vermesi durumunda büyükelçilerin atanabileceği belirtiliyor. Ortak açıklamada yer alan “ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak ilave adımlar”ın ilk sırasında büyükelçilerin atanması olduğu yorumu yapılıyor.

Öte yandan Lübnan’da yayın yapan El Ekber gazetesi, Mısırlı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ilk tur görüşmelerde iki ülkenin hükümetleri ve cumhurbaşkanlarının basın yoluyla eleştirilmemesi yönünde uzlaştığı, Ankara’nın Mısır’dan Türkiye’de muhalefetle iletişim kanalı açmaması yönünde talepte bulunduğu ve Kahire’nin bunu kabul ettiği iddiasına yer verdi. Cumhuriyet’in ulaştığı Türk Dışişleri yetkilileri, Mısır’dan muhalefete ilişkin talepte bulunulduğu iddiasını yalanladı.