ABD'nin İsrail Büyükelçiliği uyardı: 'Sığınaklarda kalmaya devam edin'

ABD Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında süregelen
çatışmalar nedeniyle çalışanları ve ailelerine yönelik uyarı mesajı yayımladı.
Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik
çalışanları ve ailelerinden, bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri
yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı
sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı.
İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion
Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki
limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği,
şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan
yardım etmek için uygun durumda değildir" denildi.
Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde
konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin
bugün kapalı olacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer
tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş
çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı
ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken,
toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı
misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.