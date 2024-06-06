ABD onayladı: Tayvan'a dev destek yolda
ABD, Tayvan'a 80 milyon dolar değerinde F-16 yedek parça ve tamir ekipmanı satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 80 milyon dolar değerinde F-16 savaş uçağı yedek parça ve tamir ekipmanı satışını onayladı. Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu satışın alıcının güvenliğini artıracağını, bölgedeki siyasi istikrarı, askeri dengeyi ve ekonomik ilerlemeyi destekleyeceğini belirtti.
Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD'ye teşekkür ederek bu satışın hava kuvvetlerinin savaş ve savunma ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı. Bakanlık, satışın Temmuz ayında tamamlanacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Normalleşen gri bölge tacizleri ile Çin Komünist Partisi, deniz ve hava eğitim alanlarımızı ve yanıt sürelerimizi daraltmaya, kendimizi savunma haklarımızı kısıtlamaya çalıştı" denildi.
ÇİN SİLAH SATIŞININ DURDURULMASINI İSTİYOR
Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışını durdurmasını talep etmeye devam ediyor. Pekin, Tayvan'ı kendi toprakları olarak görüyor ve Taipei'nin güçlü itirazlarına rağmen bu taleplerini sürdürüyor. Çin Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmadı.
Perşembe günü parlamentoda gazetecilere konuşan Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, Tayvan'ın ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinde "etkili caydırıcılığın" bir parçası olabilmesi için savunma yeteneklerini artırması gerektiğini belirtti. Koo, "Tayvan-ABD askeri işbirliği için yapmamız gereken birçok şey var ama bunları açıklayamayız" dedi.
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