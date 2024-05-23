Tayvan Boğazı'nda tansiyon yükseldi: Gemiler karşı karşıya geldi!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:12

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:13

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başlaması Tayvan Boğazı'nda gerilimi artırdı.

Tayvan Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye gemisi ile Çin donanmasına bağlı bir fırkateyn, Tayvan'ın kuzeyindeki Pengjia Adası çevresinde karşı karşıya geldi.

Tayvan Sahil Güvenliği, Çin donanmasına bağlı fırkateyni rotasını değiştirmesi konusunda uyardı.

WATCH: #Taiwan's Coast Guard warned a #Chinese Navy ship 548 (Type 054A frigate) to change course when it was 24 miles northwest of Pengjia Islet. pic.twitter.com/f34C1wlhCl — War Stalker ?? (@SDFronttwit) May 23, 2024

Fırkateyne yapılan uyarı mesajında, “Çin 548 gemisi, burası Çin Cumhuriyeti Sahil Güvenliği, devrye gemisi. Eyleminiz Tayvan Boğazlarında barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacaktır. Olay olasılığını ve güvenlik riskini arttıracaktır. Lütfen yönünüzü değiştirin. Eğer girmeye karar verirseniz sizi püskürtmek için harekete geçeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin “kafalarının kırılacağını ve kanlarının akacağını” belirterek, Çin'in ada çevresinde yaptığı askeri tatbikatlarla “ciddi bir uyarı” göndermeyi amaçladığını söyledi.

Wenbin, “Tayvan bağımsızlık güçleri, Çin'in tam birleşmeyi başarma yönündeki büyük girişimine karşı çarpıştıktan sonra kafaları kırılmış ve kanları akmış olarak kalacaklar” diye konuştu.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te ise göreve başlamasından günler sonra, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarına yönelik “özgürlük ve demokrasi değerlerini savunma” sözü verdi.