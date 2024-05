Tayvan Boğazı'nda tansiyon yükseldi: Gemiler karşı karşıya geldi!

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başlaması Tayvan Boğazı'nda gerilimi artırdı.

Tayvan Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye gemisi ile Çin donanmasına bağlı bir fırkateyn, Tayvan'ın kuzeyindeki Pengjia Adası çevresinde karşı karşıya geldi.

Tayvan Sahil Güvenliği, Çin donanmasına bağlı fırkateyni rotasını değiştirmesi konusunda uyardı.

WATCH: #Taiwan's Coast Guard warned a #Chinese Navy ship 548 (Type 054A frigate) to change course when it was 24 miles northwest of Pengjia Islet. pic.twitter.com/f34C1wlhCl