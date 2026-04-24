ABD'de iki günde üç skandal! Operasyona katılan askere 'bilgi sızdırma' suçlaması

New York Federal Savcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Gannon Ken Van Dyke isimli askerin, Maduro'nun alıkonulduğu operasyonda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu askerin, bir bahis sitesinden 400 bin dolar para kazanmak için gizli bilgilere erişimini kullandığı ve bu bilgileri sızdırdığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı askeri, gizli hükümet bilgisini kişisel kazanç için kullanmak, halka açıklanmayan hükümet bilgilerini çalmak, mal dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve yasa dışı para işlemleri yapmakla suçladı.

Van Dyke, suçlu bulunması durumunda yıllarca hapis cezasına çarptırılabilir.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya çeşitli suçlamaların yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

SKANDALLAR HIZ KESMİYOR

Son olarak, İçişleri Bakanlığı'nda Terörle Mücadele’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Julia Varvaro hakkında, kişisel ilişkileri üzerinden maddi destek sağladığı ve lüks bir yaşam sürdürdüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

İsmini açıklamayan bir iş insanı, Daily Mail'e demecinde, kısa süreli bir ilişki boyunca Varvaro için yaklaşık 30-40 bin dolar harcadığını öne sürdü. Bu harcamaların lüks seyahatler, alışverişler ve hediyeleri kapsadığı iddia edildi.

Daily Mail'e konuşan kişi, iddialarını pek çok ekran kaydı ve fotoğraf ile belgeledi.

Söz konusu kişi, DHS Müfettişliği’ne resmi şikâyette bulunduğunu belirtti.

GİZLİ KAMERA SKANDALI

Öte yandan, ABD Ordusu, Kimyasal ve Nükleer Güvence (Chemical Nuclear Surety) Şefi Andrew Hugg’u, kamuya açık bir restoranda kaydedilen gizli kamera görüntülerinde hassas bilgileri paylaştığı iddiasıyla idari izne çıkardı.

Görüntüler, aktivist James O'Keefe’in medya grubu tarafından yayımlandı. Yaklaşık 14 dakika olduğu belirtilen videoda Hugg’un, kimliği gizli bir kişiyle yaptığı konuşmada ABD’nin askeri operasyonları, nükleer protokolleri ve kimyasal silah kapasitesine ilişkin tartışmalı ifadeler kullandığı öne sürüldü.

SARSICI İDDİALAR

Videoya yansıdığı iddia edilen ifadeler arasında en dikkat çekici başlıklar şunlar:

ABD’nin hâlâ sinir gazına sahip olduğu

Bir askeri kimyacının bu maddelere maruz kalarak hayatını kaybettiği

Füze fırlatma tespit sistemlerinin uzay tabanlı sensörler ve radarlarla çalıştığı

Savaş durumunda fırlatma emirlerinin sıkı doğrulama süreçlerinden geçtiği

Hugg’un ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında sivil ölümleri 'yan hasar' olarak nitelendirdiği ve hatta İran liderliğinin hedef alınabileceğini ima ettiği öne sürüldü. Bu iddiaların doğrulanması halinde, ABD’nin operasyonel güvenliği ve uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

'BAL TUZAĞI' ŞÜPHESİ

Olayın en çarpıcı boyutlarından biri ise klasik bir istihbarat yöntemi olan bal tuzağı ihtimali.

Videoda Hugg’un karşısındaki kişiye “Casus değilsin, değil mi?” diye sorduğu ve “Gözlerin beni büyüledi… İstihbarat elde etmenin en kolay yolu güzel bir kadın göndermektir” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

Bu durum, nükleer güvenlikten sorumlu bir yetkilinin bizzat sosyal mühendislik taktiklerine maruz kalmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

GÜVENLİK RİSKİ TARTIŞMASI

Güvenlik uzmanları, doğrulanması halinde bu tür davranışların:

Şantaj riskini artırabileceğini

Karar alma süreçlerinde zafiyet yaratabileceğini

Hassas görevlerde güvenlik açığı oluşturabileceğini vurguladı.

Eski bir CIA yetkilisi de iddiaların 'ciddi' olduğunu belirterek, bu tür pozisyonlar için yapılan güvenlik soruşturmalarının yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.