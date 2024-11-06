Bitcoin'e, ABD seçimleri etkisi: 75 bin doları aşıp rekor kırdı
ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bunun en önemli nedeni, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanacağı beklentisi.
Asya piyasalarında Bitcoin'ın fiyatı yüzde 7 artışla 75 bin 60 dolara çıktı.
Böylece Bitcoin, Mart ayındaki rekorunu kırmış oldu.
Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi halinde kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izlemesi bekleniyor.
Trump, Temmuz'da yaptığı bir konuşmada ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı.
Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.
Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.
Öte yandan Bitcoin'dan sonra dünyanın en yaygın ikinci kripto para birimi olan Ethereum da, ABD'deki ilk seçim sonuçları sonrası yüzde 7,5 değer kazandı.
Ethereum'un fiyatı 2600 dolara yaklaştı.
Ancak Bitcoin'in aksine, bu Ethereum'un gelmiş geçmiş en yüksek fiyatı değil.
Ethereum, 2021'de 4 bin 867 dolara yükselerek rekor kırmıştı.
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