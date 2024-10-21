Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:38

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi için geri sayıma geçti. Peki, ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimi ayın kaçında?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD, ilk kadın başkanı ya da yeniden bir Donald Trump dönemi arasında seçim yapmak için 5 Kasım'da sandık başına gidecek.

Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. Son anketlere göre yarış hala çekişmeli ilerliyor. Anketler, Harris'in Trump'a karşı ulusal çapta az bir farkla önde olduğunu gösteriyor, ancak salıncak eyaletlerde durum neredeyse eşit.

Cuma günü yayınlanan Emerson College'ın anketine göre Harris, Trump'ı sadece bir puanla geçti. Harris yüzde 49, Trump yüzde 48. Harris, Emerson College'ın Eylül ve Ekim başındaki anketlerinde iki puan ve Ağustos ayındaki anketinde ise dört puan öndeydi.

Trump, Çarşamba günü yayınlanan Fox News anketinde Harris'e karşı yeniden bir üstünlük elde etti ve olası seçmenler arasında yüzde 50'ye yüzde 48'lik bir üstünlük sağladı.

Harris, Çarşamba günü yayınlanan iki ankette daha önde: Marist College'ın anketinde beş puanlık bir üstünlüğe sahip (Harris yüzde 52- Trump yüzde 47). Economist/YouGov'un anketinde ise dört puanlık (yüzde 49-yüzde 45) bir üstünlüğe sahip.

Diğer yandan bazı anketler daha dar farklar gösteriyor: Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan kayıtlı seçmenler arasında yapılan Harvard CAPS/Harris anketinde Trump, Harris'in yüzde 51'e yüzde 49 gerisindeydi. İkili Eylül ayında anketlerde eşitliğe sahipti.