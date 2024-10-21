TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman?
ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, uzmanlık eğitimi için kontenjanların ve tercihlerin açıklanmasını bekliyor. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçların ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de TUS kontenjanları ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman?
2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: #TUS tercihleri #ne zaman
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