ABD Senatosu’nda 'SDG' tartışması: Türkiye’yi tehdit ediyor

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:18

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul, ABD'nin Ankara ile irtibatının güçlü olması gerektiğini söyledi.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin bu ülkede birçok sorun yarattığını kaydeden Stroul, şunları söyledi:

"SDG'nin, Türkiye sınırında bir devlet ya da özerk bir bölge kurmaya çalışan ve Türkiye'yi tehdit eden PKK gibi Suriyeli olmayan Kürt grupları bünyesine katmasından endişe ediyorlar. Bunun meşru bir endişe olduğunu düşünüyorum. Bu meşru endişeler ele alınmalı."

Stroul, "Nihayetinde SDG'nin geleceği, ancak birleşik bir Suriye'dedir" değerlendirmesini yaptı ve "SDG ile olan ilişkimiz, sahip olduğumuz etki ve angajman dolayısıyla kilit bir kolaylaştırıcı ve arabulucu rolü oynayabilecek konumdayız" şeklinde konuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Jeanne Shaheen'in "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki rolüne ilişkin" sorusuna da yanıt veren Stroul, şöyle devam etti:

"Suriye istikrarlı olursa ve dışarıdan müdahale olmaksızın kendi topraklarından yükselen tehditlerle başa çıkabilirse ABD daha güvende olur."