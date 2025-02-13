ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz’de 'Besiktas-M' adlı ticari yük gemisiyle çarpıştı
ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de 'Besiktas-M' adlı ticari yük gemisiyle çarpıştığı bildirildi.
Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu’nun internet sitesinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), dün gece yerel saatle 23.46'da Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken "Besiktas-M" adlı ticaret gemisiyle çarpıştığı belirtildi.
Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.
Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı.
BESİKTAS-M İSİMLİ TİCARİ YÜK GEMİSİ
İnternetteki açık kaynaklarda "Besiktas-M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.
Etiketler: #ABD #gemi #yük gemisi
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