ABD, Suriye'deki üslerine yeni takviye güç sevk etti

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 70’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:32
ABD, Suriye'deki üslerine yeni takviye güç sevk etti
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ABD güçlerine ait takviyeler dün Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.??

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki, Şeddadi yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti.

Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı.

ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.


ABD suriye YPG

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