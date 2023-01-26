ABD, Suriye'deki üslerine yeni takviye güç sevk etti

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:32

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:32

ABD güçlerine ait takviyeler dün Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.??

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki, Şeddadi yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti.

Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı.

ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.