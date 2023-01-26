ABD'de casuslukla yargılanan Çinli 8 yıl hapse mahkum edildi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:07

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:10

Çin'in havacılık ticari sırlarını çalma çabalarıyla bağlantılı bir davada Çinli bir mühendis ABD'de casusluk yaptığı gerekçesiyle sekiz yıl hapse mahkum edildi.

Davayı yürüten savcılara göre, Ji Chaoqun adlı Çinli Chicago kentindeki Illinois Teknoloji Enstitüsü'nde mühendislik eğitimi almak için ABD'ye gelmeden önce 2013'te Çin'in istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığı yetkilileri tarafından hedef alındı.

Okul tatilinde gittiği ülkesinde söz konusu yetkililerle görüşen Ji, "hayatının geri kalanını devlet güvenliğine adama" konusunda mutabık kaldı.

Ji, Tayvan veya Çin'de doğup, bilim ve teknolojiyle ilgili endüstrilerde kariyer yapan 8 ABD vatandaşı hakkında biyografik bilgiler edindi.

Savcı Yardımcısı Barry Jonas duruşmada, Ji'nin bu bilgileri elektronik postayla "vize sınavı" soruları adı altında Devlet Güvenliği Bakanlığı yetkililerine ilettiğini söyledi.

Savcılar, Ji'nin mezuniyetinden 1 yıl sonra ABD Ordusunun İhtiyat Teşkilatı'na kaydolduğunu açıkladı.

Mahkeme jürisi eylülde Ji'yi, ABD'de casusluk yapmaktan, ABD Başsavcısını bilgilendirmeden Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın ajanı olarak hareket etmek adına gizli ittifakta bulunmaktan ve yabancı istihbarat kurumlarıyla bağlantısı hakkında yalan cevap vermekten suçlu buldu.

31 yaşındaki Ji Chaoqun, söz konusu suçlardan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.