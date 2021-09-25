ABD Temsilciler Meclisi 778 milyar dolarlık savunma harcamaları yetkilendirme tasarısını kabul etti

25 Eylül 2021 Cumartesi, 08:20

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), mayıs ayında kongreye sunduğu savunma bütçesini içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı.

Oylamada, 316 temsilci "Evet" oyu kullanırken, 113 temsilci tasarıya "Hayır" oyu verdi.

Tasarıya birçok ekleme yapılırken Pentagon'un talep ettiği bütçe miktarına yaklaşık 25 milyar dolar ekleme yapılarak bütçe miktarını 778 milyar dolara çıkarılmış olması dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA RAPOR İSTENDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile birlikte tasarıya, bu ülkeye yönelik terörle mücadele ve genel güvenlik durumu konusunda Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından belirli aralıklarla rapor sunulması istendi.

Aynı zamanda, çekilme sürecinde ABD'nin Afganistan'da bıraktığı ekipman, silah ve araçlar konusunda da kongreye gerekli bilgilendirmeler yapması talep edildi.

Diğer taraftan, İran'ın Çin ile ilişkileri, Irak'taki faaliyetleri ve askeri kabiliyet ve desteklediği terör gruplarına ilişkin de rapor hazırlanması istendi.

Çin'in başta Tayvan olmak üzere pasifik bölgesindeki ülkelere yönelik faaliyetlerinin raporlanmasının istendiği tasarıda Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'deki faaliyetlerine ilişkin de rapor hazırlanması talebinde bulunuldu.

YPG/PKK'NIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU SURİYE'DEKİ GRUPLARA 177 MİLYON DOLAR YARDIM

Tasarıda, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon doların da aynı şekilde kabul ettiği görülürken, bu miktarın 345 milyon dolarının Irak, 177 milyon dolarının YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

IRAK İÇİN ÖZEL EKLEME

Irak'a verilen destek konusunda tasarıya 2015'te onaylanan savunma bütçesine ilişkin yasadaki eklemenin yeniden yapıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Tasarıda, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarının, Irak'a yönelik kapsamlı bir strateji ve buradaki eğitimlerle ilgili detaylı bir plan sunmadan, Irak merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile güvenlik sektörünün reformuna ilişkin angajman sağlamadan ve, DEAŞ'ın mevcut durumu ve kabiliyetleri konusunda rapor sunmadan Irak'a tahsis edilen miktarın yüzde 50'inden fazlasının verilmemesi istendi.

Ayrıca tasarıda Irak güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerine ilişkin de rapor sunulması talep edildi.

Bu tasarının yasalaşması için Senato'nun kendi versiyonunu kabul edip kongrenin iki kanadının tasarılarının Konferans Komitesinde birleştirilip tek tasarı haline getirilip Başkanın imzasına sunulması gerekiyor.

Bu tasarı, yetkilendirme yasası olarak değerlendirildiği için, söz konusu 778 milyar doların Pentagon'a verilmesi için kongrenin iki kanadının aynı zamanda tahsisat yasası çıkarması gerekiyor.

PENTAGON BÜTÇE TALEBİNDE NE VARDI?



Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda federal hükümetin çabalarına destek verilmesinin yanı sıra bütçe talebi belgesinde en dikkat çekici konulardan biri de “yaklaşan bir tehdit olarak” Çin’e karşı askeri yatırım yapılmasıydı.

Çin ile mücadele kapsamında bütçede Pasifik Caydırıcılık Fonu için 5,1 milyar dolar talep edilmişti

Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ileri teknoloji tehditlere yol açabilecek ülkelere karşılık verecek gücün sağlanması, küresel iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve savunma kabiliyetlerinin modernize edilmesine vurgu yapılmıştı.

Biden dönemi savunma bütçesinde yapılan en önemli değişiklik ise daha önce yardımcılığını yaptığı eski Başkan Barack Obama’nın 2012’de getirdiği ve savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonunun temel bütçeye dahil edilmesiydi

Daha önceki yıllarda 60 milyar dolardan fazla bütçenin ayrıldığı savaş fonunun temel bütçeye dahil edilmesi bu fonu geçici olmaktan çıkarmıştı.

Bütçede dikkati çeken kalemlerden biri de DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’de başlatılan eğit-donat programıydı.

Pentagon, bu program için 345 milyon doları Irak Güvenlik Güçlerine, 177 milyon doları ise YPG/PKK terör örgütüne olmak üzere bu toplam 522 milyon dolar talep etmişti.

Bunun yanı sıra, Suriye ile komşu ülkelerin sınır güvenliğine destek adı altında 150 milyon doları Ürdün'e, 220 milyon doları ise diğer ülkelere sağlanmak üzere 370 milyon dolar fon ayrılmıştı.