Son Dakika: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın eşi Paul Pelosi hastanelik oldu

28 Ekim 2022 Cuma, 16:33

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Reuters'ın haberine göre, Nancy Pelosi'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Saldırgan, Pelosi çiftlik evine zorla girdi. Şiddetli saldırıya maruz kalan Paul Pelosi, tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca "Saldırgan gözaltında ancak saldırının nedeni bilinmiyor" bilgisi paylaşıldı.

82 yaşındaki Paul Pelosi, mayıs ayında bir trafik kazasına karıştıktan sonra alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunmuştu. Kaliforniya, Napa County'de beş gün hapis cezasına çarptırıldı.