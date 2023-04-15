Eski ABD Başkanı Donald Trump: Dolar çöküyor, enflasyon kontrolden çıktı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 10:41

Güncelleme: 15.04.2023 - 10:41

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Indiana'da düzenlenen Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) bir etkinliğinde konuştu.

Donald Trump, ABD dolarının rezerv para birimi olarak olası çöküşünün, ABD'yi "son 200 yılın en büyük yenilgisiyle tehdit edeceğini" söyledi.

Trump, "ABD düşüşte. Ekonomi çöküyor, enflasyon kontrolden çıktı. Para birimimiz çöküyor ve yakında 200 yıl içindeki en büyük yenilgimiz olarak dünya standardı olmaktan çıkacak. Birkaç yıl önce bu düşünülemezdi ama şimdi gözlerimizin önünde gerçekleşiyor" dedi.

"YIKICI BİR KOALİSYON"

Trump, Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmanın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini de "düşünülemez" olarak nitelendirdi.

Trump, "Çin ve Rusya, İran ve Kuzey Kore tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimini bir kez daha sert bir dille eleştiren Trump, mevcut yönetimin politikaları nedeniyle ABD'nin "tarihin en tehlikeli aşamasında" olduğunu ileri sürdü.