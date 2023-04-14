ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde geriledi

ABD'de perakende satışlar, mart ayında aylık bazda yüzde 1 azalışla beklentilerin üzerinde geriledi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:09
ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Perakende satışlar ikinci aydında da düşerek hane halkı harcamalarında soğumaya işaret etti.

ABD’de perakende satışlar martta yüzde 1 geriledi. Beklenti yüzde 0.5’lik bir düşüş olacağı yönündeydi.

Buna göre, perakende satışlar, mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 691,7 milyar dolar oldu. Perakende satışlar, şubatta yüzde 0,2 gerilemişti.

Ülkede perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, benzin istasyonları, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanları, elektronik ve beyaz eşya, mobilya ile giyim mağazaları ve otomobil bayilerindeki satışlarda yaşanan azalış öne çıktı.


ABD parakende ABD Ticaret Bakanlığı

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