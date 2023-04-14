ABD Temsilciler Meclisi üyesi McCaul: Çin tarafından yaptırıma maruz kalmak bir onur nişanesidir

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, Tayvan ziyareti nedeniyle Çin'in yaptırımına maruz kalmasını onur nişanesi addetti

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 07:44
ABD Temsilciler Meclisi üyesi McCaul: Çin tarafından yaptırıma maruz kalmak bir onur nişanesidir
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, geçen haftaki Tayvan ziyareti nedeniyle Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yaptırıma tabi olmasının kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

McCaul, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ÇKP tarafından yaptırıma maruz kalmak bir onur nişanesidir" ifadesini kullandı.

Tayvan dahil ABD'yi özgür ve demokratik ulusları desteklemekten hiçbir şeyin vazgeçiremeyeceğini kaydeden McCaul, "İşe bakın ki bu temelsiz eylem, uluslararası ortaklarımızın daha fazla dikkatini çekerek ve ÇKP'nin bariz saldırganlığını ortaya çıkararak ABD'nin çıkarlarına hizmet ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Çin'in içişlerine müdahale eden ve çıkarlarına zarar veren söz ve eylemlerde bulunduğunu" belirttiği McCaul'un Tayvan'ı ziyaret etmesinin "tek Çin" prensibini ihlal ettiğini ve bunun "Tayvan ayrılıkçı güçlerine" yanlış sinyal gönderdiğini belirtmişti.

Çinli yetkililer, bu nedenle McCaul'un, Çin'deki mal varlıklarının dondurulacağını ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklayarak, ABD'li vekile yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'deki temasları kapsamında, Tsai'nin ziyaret ettiği Hudson Enstitüsü, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile bir araya geldiği Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve yetkililerine de yaptırım uyguladı.


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