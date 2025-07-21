Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD temsilcisi Tom Barrack: 'Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir'

ABD temsilcisi Tom Barrack: 'Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir'

21.07.2025 15:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ABD temsilcisi Tom Barrack: 'Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür" ifadelerini kullandı. Barrack, "İsrail'in Suriye'yi kontrol eden güçlü bir merkezi devlet yerine parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih edeceğini" söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırıları hakkında konuştu.

ABD merkezli AP ajansına konuşan Barrack, İsrail saldırılarına ilişkin, "ABD’ye ne soruldu, ne de ABD karar sürecine katıldı. İsrail’in kendini savunma olarak gördüğü konularda bizim sorumluluğumuz yoktur" ifadelerini kullandı.

Barrack, saldırının “çok karışık yeni bir bölüme yol açtığını” ve “çok yanlış bir zamanda geldiğini” ifade etti.

“İsrail'in egemen bir devlete müdahale edebileceğini kabul edip etmediğiniz farklı bir sorudur” diyen Barrack, "İsrail'in Suriye'yi kontrol eden güçlü bir merkezi devlet yerine parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih edeceğini" belirtti.

"GÜÇLÜ ULUS DEVLETLER BİR TEHDİT"

Barrack, “Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür. Bence tüm azınlık toplulukları, birlikte ve merkezi olarak daha iyi olacağımızı söyleyecek kadar akıllılar” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin de Suriye'ye savunma yardımı sağlamayı teklif ettiği" sorulan Barrack, “ABD'nin Suriye ve Türkiye arasında bir savunma anlaşması olasılığı konusunda bir pozisyonu olmadığını” dile getirdi.

Barrack, "Çevresindeki ülkelere ne yapacaklarını söylemek ABD'nin işi ya da çıkarı değil” diye konuştu.

İlgili Konular: #suriye #Emperyalizm #Tom Barrack

İlgili Haberler

Hoş geldin emperyalizm!
Hoş geldin emperyalizm! Birinci Dünya Savaşı sonunda, Emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğu’nu işgal ederek paylaşma projesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandığı İstiklal Savaşı ile engellendi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Lozan ile onaylandı.
ADD Başkanı Bozkurt'tan Dışişleri Bakanlığı'na Tom Barrack çağrısı: 'Persona non grata' ilan edin
ADD Başkanı Bozkurt'tan Dışişleri Bakanlığı'na Tom Barrack çağrısı: 'Persona non grata' ilan edin ADD, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'Türkiye için en iyi millet sistemi Osmanlı millet sistemi' sözlerine tepki olarak ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt Barrack'ın 'Persona non grata' ilan edilmesi çağrısında bulundu.
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'tan 'SDG' açıklaması: 'Devlet borcumuz yok'
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'tan 'SDG' açıklaması: 'Devlet borcumuz yok' ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, “SDG'ye bağımsız devlet kurma borcumuz yok” dedi.