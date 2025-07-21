ABD temsilcisi Tom Barrack: 'Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırıları hakkında konuştu.

ABD merkezli AP ajansına konuşan Barrack, İsrail saldırılarına ilişkin, "ABD’ye ne soruldu, ne de ABD karar sürecine katıldı. İsrail’in kendini savunma olarak gördüğü konularda bizim sorumluluğumuz yoktur" ifadelerini kullandı.

Barrack, saldırının “çok karışık yeni bir bölüme yol açtığını” ve “çok yanlış bir zamanda geldiğini” ifade etti.

“İsrail'in egemen bir devlete müdahale edebileceğini kabul edip etmediğiniz farklı bir sorudur” diyen Barrack, "İsrail'in Suriye'yi kontrol eden güçlü bir merkezi devlet yerine parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih edeceğini" belirtti.

"GÜÇLÜ ULUS DEVLETLER BİR TEHDİT"

Barrack, “Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür. Bence tüm azınlık toplulukları, birlikte ve merkezi olarak daha iyi olacağımızı söyleyecek kadar akıllılar” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin de Suriye'ye savunma yardımı sağlamayı teklif ettiği" sorulan Barrack, “ABD'nin Suriye ve Türkiye arasında bir savunma anlaşması olasılığı konusunda bir pozisyonu olmadığını” dile getirdi.

Barrack, "Çevresindeki ülkelere ne yapacaklarını söylemek ABD'nin işi ya da çıkarı değil” diye konuştu.