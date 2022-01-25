ABD Temyiz Mahkemesi, uyuşturucu baronu El Chapo'nun ömür boyu hapis cezasını onadı
ABD’de Temyiz Mahkemesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hakkında verilen ömür boyu hapis cezasına yaptığı itirazı reddederek kararı onadı.
Eski Sinaloa Karteli lideri, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD’de yargılandığı mahkemece Şubat 2019’da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Ancak El Chapo’nun avukatları geçen yılın Kasım ayında karara itiraz edeceklerini açıklamıştı.
MAHKEME REDDETTİ
ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman’ın itirazını reddetti.
Jüri üyelerinin görevi kötüye kullanması, hapisteki kötü koşulları ve ABD hükümetinin kendisini hedef almasını gerekçe göstererek yaptığı itirazı reddeden mahkeme, Guzman hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı.
AVUKATI "KÖTÜ ŞÖHRET" DİYE SAVUNDU
Guzman'ın avukatı Marc Fernich "Önemli gerekçelerin halı altına süpürülmeye devam edilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bunların hepsi sanığın (Guzman) kötü şöhretinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
Meksika’da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti.
El Chapo halen ABD’nin Colorado eyaletindeki en güvenli hapishane olan ve SuperMax olarak bilinen hapishanede tutuluyor.
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