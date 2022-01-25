ABD Temyiz Mahkemesi, uyuşturucu baronu El Chapo'nun ömür boyu hapis cezasını onadı

25 Ocak 2022 Salı, 22:21

Eski Sinaloa Karteli lideri, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD’de yargılandığı mahkemece Şubat 2019’da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak El Chapo’nun avukatları geçen yılın Kasım ayında karara itiraz edeceklerini açıklamıştı.

MAHKEME REDDETTİ

ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman’ın itirazını reddetti.

Jüri üyelerinin görevi kötüye kullanması, hapisteki kötü koşulları ve ABD hükümetinin kendisini hedef almasını gerekçe göstererek yaptığı itirazı reddeden mahkeme, Guzman hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı.

AVUKATI "KÖTÜ ŞÖHRET" DİYE SAVUNDU

Guzman'ın avukatı Marc Fernich "Önemli gerekçelerin halı altına süpürülmeye devam edilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bunların hepsi sanığın (Guzman) kötü şöhretinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Meksika’da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti.

El Chapo halen ABD’nin Colorado eyaletindeki en güvenli hapishane olan ve SuperMax olarak bilinen hapishanede tutuluyor.