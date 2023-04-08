ABD, TRT’nin basın kartlarını iptal etti: 'Basın değil lobi şirketi'

ABD’nin TRT World kanalını 'basın değil lobi şirketi' olarak değerlendirdiği ve bu nedenle basın kartlarını iptal ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 18:17
ABD, TRT’nin basın kartlarını iptal etti: 'Basın değil lobi şirketi'
Abone Ol google-news

TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World isimli kanalının, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından medya değil lobi şirketi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Tele1'in haberine göre TRT mensuplarının basın kartları da iptal edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tele1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, şunları kaydetti:

“TRT burada bir şirket kurdu. TRT World adı altında şirket kurdu. Bu da Amerikan yasalarına göre ki Amerika Adalet Bakanlığı bunun bir lobi şirketi statüsünde olduğunu yani bir basın kuruluşu değil lobi şirketi. Bunun paraları da artık bildiriliyor. Bunun ötesinde TRT muhabirlerinin de burada basın kartlarını iptal etti. Yani bizim Amerikan Kongresi’ne ya da başka bir Amerikan haber izlemek için resmi kurumuna haber izlemek için yabancı basın için verilen basın kartları TRT mensupları için yok.”


trt ABD

İlgili Haberler

AYM'den 'TRT'de bildiri' kararına başkan muhalif kaldı

AYM'den 'TRT'de bildiri' kararına başkan muhalif kaldı
ABD, Türkiye'nin Rusya ile ticaretini düşürmesi çağrısında bulundu

ABD, Türkiye'nin Rusya ile ticaretini düşürmesi çağrısında bulundu
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

En Çok Okunan Haberler