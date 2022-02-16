ABD Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesinden endişeli
ABD, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine geçici bir konsey oluşturma kararını endişeyle karşıladığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Yüksek Yargı Konseyini feshederek yerine geçici bir konsey oluşturma kararına ilişkin Twitter hesabından
açıklama yaptı.
Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararından endişe duyuyoruz. Geçen hafta, bağımsız yargının etkili ve şeffaf bir demokrasinin temel unsuru olduğunu vurgulamak için aynı tutumda olan ortaklarımızla bir araya geldik" ifadelerine yer verildi.
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliğinin
Tunus büyükelçileri, 8 Şubat'ta ortak bir açıklama yaparak Yüksek Yargı
Konseyinin feshedilmesinden endişe duyduklarını belirtmişti.
Konseyin yargının düzgün işleyişini ve bağımsızlığına saygı gösterilmesini sağladığı kaydedilen açıklamada, halka hukukun üstünlüğü temelinde hizmet eden, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan demokratik bir sistemin sağlıklı işlemesi için bağımsız, şeffaf ve etkili bir yargının kurulmasının ve güçler ayrılığının gerekli olduğu vurgulanmıştı.
SAİD'İN OLAĞANÜSTÜ KARARLARI VE YÜKSEK YARGI KONSEYİNİN FESHİ
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.
Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.
Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.
İlgili Haberler
- Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyi’ni feshetme kararının yankıları sürüyor
- Tunus Yüksek Yargı Konseyi binası emniyet güçlerince kapatıldı
- Tunus’ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Kanada’da ayrımcılığın sembolü Jack heykeli yıkıldı
- Kaşlara uygulanan boyalara dikkat!
- Vücuttaki 'ani kasılmalara' dikkat: Habercisi olabilir!
- 'Yalnızlık' demans riskini artırıyor
- Uzmanı anlattı: 'Stres, cildin düşmanı'
- 'Günde bir fincan kahve koronavirüs riskini azaltabilir'
- Çocukluk çağı kanserlerine dikkat!
- Çehov’u yeniden okumak
- Tanrı Assur’un Krallığı
- Yeni roman... Nouvella...