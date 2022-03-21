ABD, Türk yetkililere ‘S-400'leri Ukrayna'ya gönderin’ teklifinde bulundu
Washington'un Ankara’ya S-400 füzelerini Ukrayna’ya gönderilmesini gayri resmi bir öneri olarak sunduğu öne sürüldü. Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
Türkiye-ABD ilişkilerindeki en büyük sorun başlıklarından olan S-400 füzeleri konusunda Washington’dan Ankara’ya yeni bir öneri geldiği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Türkiye’ye yaptığı ziyarette S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesini gayri resmi bir öneri olarak Ankara’ya sunduğu öne sürüldü. Türkiye’nin bu öneriyi kabul etmesi beklenmezken S-400’ler konusundaki formül arayışları dikkat çekti. Sherman, mart başındaki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmüş ve “S-400 problemini çözmenin farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir” demişti. Türkiye’deki S-400’lerin ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilmesinin teklif edildiği iddiasıyla ilgili şu ana kadar Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
MOSKOVA’NIN İZNİ ŞART
2020’de Türkiye’nin elindeki S-400’lerin başka bir ülkeye satışının mümkün olup olmadığıyla ilgili açıklama yapan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Sözcüsü Mariya Vorobyeva ise S-400’lerin, Rusya’nın izni olmadan ihracının mümkün olmadığını söylemişti.
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Türkiye’nin eski Washington büyükelçilerinden Faruk Loğoğlu, S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesi önerisiyle ilgili “Bu öneri uçuk ötesi, alabildiğine olmayacak bir şey. Bunun hiçbir iler tutar tarafı yok. Daha önce dile getirdikleri ‘S-400’leri çöpe atın, size F-35’leri verelim’ demeleri bile buna göre daha anlaşılır bir teklifti” değerlendirmesini yaptı.
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