ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye merkezli 5 şirkete yaptırım

Yayınlanma: 12.04.2023 - 19:22

Güncelleme: 12.04.2023 - 19:22

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle 20'den fazla ülkede 120'den fazla şahıs ve şirkete yaptırım kararı aldı. Listede, Türkiye merkezli 5 şirket bulunuyor.

Washington yönetiminden Reuters'a konuşan bir yetkili, yaptırımlar ile Rusya'yla bağlantılı olan Türkiye merkezli kuruluşlar ve denizcilik ile ticaret sektörlerindeki kişilerin hedef alındığını söyledi. Söz konusu isim, yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir 'uyarı ateşi' olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Washington, Rusya'yı ve Ukrayna'daki savaşı destekleyenlere karşı aksiyon almaya devam edecek" dedi.

LİSTEDEKİ ŞİRKETLER

Yaptırım listesine, Türkiye'den şu şirketler eklendi:

ARTVIN MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY, AZU INTERNATIONAL BILGI TEKNOLOJILERI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY, SALDA MANAGEMENT MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY, SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY.