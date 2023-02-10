ABD, uçak gemisi grubunun Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), USS George HW Bush uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'de konuşlandığını belirterek, Türkiye'ye "lojistik, tıbbi ve hava ikmal desteğini sağlamaya hazır" olduğunu bildirdi.
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yardımları hakkında bilgi verdi.
EUCOM, ABD'nin, "Depremlerin ardından devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında Türkiye'ye yardımcı olmak üzere askeri unsur, personel ve teçhizat konumlandırdığını" açıkladı.
EUCOM'a göre, karargahtan bir ekip 9 Şubat'ta "USAID aracılığıyla Türk hükümeti tarafından talep edilen yardımı desteklemek için ABD ordusunun kritik olarak ihtiyaç duyulan yetenek ve ekipmanla nasıl hızlı bir şekilde yanıt verebileceğini belirlemek üzere" İncirlik Hava Üssü'ne ulaştı.
EUCOM, USS George HW Bush uçak gemisi grubunun 7 Şubat'ta Doğu Akdeniz'e ulaştığını belirterek, Türkiye'ye "lojistik, tıbbi ve hava ikmal desteğini sağlamaya hazır" olduğunu bildirdi.
ABD'nin, daha fazla "BlackHawk ve CH-47 Chinook İncirlik'e gönderildiğini" ve "herhangi bir yardım talebini desteklemek için görevlere hazır" olduğuna işaret eden EUCOM, Türkiye'ye yardım misyonu ekibinin ilk müdahale ekiplerinin deprem bölgelerine ulaştığını belirtti.
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