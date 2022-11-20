Fenerbahçe Beko için ABD'li basketbolcu Chris Singleton iddiası

20 Kasım 2022 Pazar, 19:22

THY EuroLeague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li uzun Chris Singleton ile ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Olympiakos, Panathinaikos ve Kızılyıldız'ın da ilgilendiği belirtilen Chris Singleton'ın 1 milyon Euro’luk bir maaş beklentisi olduğu ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.

33 yaşındaki ABD'li oyuncu, 3 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'ten bu sezon başında ayrılmıştı. Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Singleton, geçen sezonu 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.8 top çalma ortalamaları ile tamamladı.