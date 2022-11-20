Fenerbahçe Beko için ABD'li basketbolcu Chris Singleton iddiası

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in eski basketbolcusu Chris Singleton ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 19:22
Fenerbahçe Beko için ABD'li basketbolcu Chris Singleton iddiası
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THY EuroLeague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li uzun Chris Singleton ile ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Olympiakos, Panathinaikos ve Kızılyıldız'ın da ilgilendiği belirtilen Chris Singleton'ın 1 milyon Euro’luk bir maaş beklentisi olduğu ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.

33 yaşındaki ABD'li oyuncu, 3 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'ten bu sezon başında ayrılmıştı. Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Singleton, geçen sezonu 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.8 top çalma ortalamaları ile tamamladı.


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