ABD, Ukrayna'nın Kırım'a yönelik hedeflerini 'maksimalist' olarak nitelendirdi
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Kırım'ın, Rus güçlerinden geri alınmasına" yönelik açıklamalarını "maksimalist" olarak nitelendirerek, bunun "son derece zor" olacağını belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongre'deki bir oturumda Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Mark Milley, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Kırım'ın, Rus güçlerinden geri alınmasını" içeren hedeflerini "maksimalist" olarak nitelendirdi.
Milley, "Başkan Zelenski tarafından belirlenen ve gerçekten maksimalist bir hedef olan bu amaca, askeri olarak ulaşmak muhtemelen son derece zor" dedi.
Milley ayrıca, "ABD'nin, Rusya ile savaşmadığını, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele etmesine yardımcı olduğunu" dile getirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, daha önce yaptığı açıklamada Kırım'a yönelik olası bir saldırının çatışmanın tırmanması anlamına geleceğini ve bu tür girişimlerin her türlü silah kullanılarak "kaçınılmaz bir misilleme" ile karşılanacağını söyledi.
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