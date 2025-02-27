ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: CNN, sadakatsiz ajanların propaganda kolu

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:55

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:55

ABD’nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, CNN’i sadakatsiz istihbarat ajanlarının propaganda organı gibi hareket etmekle suçladı.

Gabbarda, CNN’in, görevden alınan ajanların olası misillemeleriyle ilgili haberini, Başkan Donald Trump yönetimine yönelik “dolaylı bir tehdit” olarak nitelendirdi.

CNN’in Pazartesi günü yayımladığı haberde, bazı üst düzey CIA yetkililerinin işten çıkarmaların, "bildiklerini yabancı istihbarat servislerine taşıyabilecek hoşnutsuz eski ajanlar yaratabileceği" konusunda endişelerini dile getirdiği iddia edildi.

"ELLERİNİ AÇIĞA ÇIKARDILAR"

Gabbard, CNN’in haberine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Propaganda kolları CNN’i kullanarak bu dolaylı tehdidi yaparak aslında kendilerini ifşa ediyorlar. Sadakatleri Amerika'ya, Amerikan halkına ya da Anayasa'ya değil; kendilerine."

Gabbard, istihbarat teşkilatında reformun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "bu hoşnutsuz çalışanların istihbarat camiasından temizlenmesi gerektiğini" belirtti.

Gabbard ayrıca, birçok istihbarat yetkilisinin kendisine ulaşarak Trump’ın federal hükümeti küçültme ve yeniden yapılandırma çabalarına destek verdiğini iddia etti.

TULSİ GABBARD

Hawaii’den eski bir Kongre üyesi olan Gabbard, 2016’da Demokrat Parti’den ayrılarak Bernie Sanders’ı desteklemesiyle dikkat çekmişti. 2022’de Demokrat Parti’den resmen ayrıldı ve daha sonra Cumhuriyetçi Parti’ye katılarak Trump’a desteğini açıkladı.

Gabbard, aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık ediyor.

Trump'ın istihbarat raporlarını da hazırlayan Gabbard'ın başkanlığındaki direktörlük, Amerikan istihbarat topluluğunun çatı kuruluşu olarak biliniyor.